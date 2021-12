Civitavecchia, violenta e segrega la compagna in casa: arrestato 39enne

Civitavecchia, ferita col coltello e rinchiusa in casa per giorni: arrestato il fidanzato di 39 anni

Ha picchiato, ferito con il coltello e segregato in casa la compagna per quasi tre giorni per poi legarla al letto, e violentarla: sono le accuse nei confronti di un 39enne arrestato dai carabinieri di Civitavecchia.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, una donna di 36 anni, sarebbe stata ferita con un coltello da cucina agli arti superiori, picchiata al volto ed ai fianchi, e legata al letto con del nastro adesivo oltre ad aver subito altri maltrattamenti come lo sfregamento di un peperoncino piccante sugli occhi. I due convivevano da pochi giorni.

I carabinieri hanno sottoposto l’uomo ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Sabato pomeriggio la donna, rimasta sola in casa (priva di telefonino) è riuscita a liberarsi ed è uscita in strada chiedendo aiuto. Il 39enne, sentendosi braccato, si è presentato spontaneamente domenica mattina, in caserma.

Al fine di screditare il racconto della fidanzata, con il telefono della stessa 36enne, si era anche inviato dei messaggi minatori. L’uomo dovrà rispondere di sequestro di persona, lesioni personali continuate e pluriaggravate e violenza sessuale.