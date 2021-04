Clochard e senza tetto: Bologna regala l'abbonamento ai trasporti pubblici

Bologna sceglie la via dei bus gratis per i clochard: avranno l'abbonamento gratuito.

Sono circa 900 le persone senza dimora che dal prossimo mese potranno beneficiare dell'abbonamento gratuito per il trasporto pubblico locale. Lo prevede la nuova convenzione tra Area Welfare del Comune di Bologna e Tper, che amplia i beneficiari degli abbonamenti agevolati "Mi muovo insieme", estendendo questa misura anche alle persone senza dimora.

In questo modo, informa il Comune, le persone in condizione di grave marginalità potranno utilizzare liberamente i mezzi pubblici per recarsi ad attività di inserimento lavorativo, inclusione e socializzazione, avendo la possibilità di esibire, in caso di verifica, un regolare titolo di viaggio personale.