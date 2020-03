Cna Lombardia, sì alla costruzione del nuovo ospedale nell'area Fiera Milano

L’Italia chiamò. E a rispondere è anche la Cna Lombardia. “E’ in tempi difficili che si trovano esempi straordinari di solidarietà. Appena si è diffusa la notizia della possibile costruzione di un ospedale dedicato ai malati di Covid 19 nell'area Fiera di Milano, alcuni imprenditori di Varese, Milano e Como della filiera degli installatori e degli impiantisti hanno chiamato Cna Lombardia per far sapere di essere disponibili a prestare gratis la proprio opera di assistenza tecnica”. Lo annuncia il presidente di Cna Lombardia, Daniele Parolo (nella foto): “In questi giorni in cui siamo in attesa di capire la misura del supporto alle imprese da parte del Governo, che ringraziamo per quanto potrà fare, ci piace poter dire che le nostre imprese si stanno già mettendo a disposizione della comunità lombarda per aiutare a costruire il nuovo ospedale di cui abbiamo bisogno”.

Cna Lombardia vuole valorizzare e rilanciare questa disponibilità, facendone un appello ai coraggiosi, ai volenterosi, perché, commenta il segretario regionale Stefano Binda “abbiamo l'onore di rappresentare donne e uomini liberi e forti”.