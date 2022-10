Cocaina pagata con il bancomat. Arrestato 51enne

Arrestato spacciatore di cocaina: utilizzava il Pos

Uomo di 51 anni arrestato ad Aversa dopo che i militari dell'Arma hanno rinvenuto un bancomat abilitato a transizioni con carte di pagamento. Il Pos sarebbe stato utilizzato per riscuotere gli importi della vendita di cocaina; sono così state rinvenute anche svariate carte di credito intestate a terzi, potenziali acquirenti.

E' successo nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, quando i carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio con lo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l'Arma ha trovato, in suo possesso, tre dosi di cocaina per un totale di 4,8 grammi e 805 euro in contanti. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire ulteriori 1,8 grammi di cocaina, oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi e più di 2000 euro in contanti.

Lo spacciatore è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.