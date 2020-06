Cocer esercito, innalzamento del tetto delle ore di lavoro straordinario

Dopo anni di incessanti lotte legate al trattamento economico derivante dal lavoro straordinario, che ricordiamo essere un unicofondo a cui attingono tutte le categorie e ruoli del personale, il Cocer Comparto Difesa con Delibera n.40 ha dato parere favorevole allalungimirante proposta dello Stato Maggiore della Difesa inerentel'innalzamento del tetto delle ore di lavoro straordinario, allasuddivisione del fondo per ruoli ed un eventuale possibilità dipagamento agli anni successivi. Una decisione importante che vede una crescita professionale e di consapevolezza del significato di rappresentanza dei delegati Cocer. La giornata di venerdì segna una vittoria della Rappresentanza che per la prima volta, da quando venne istituita la norma sul lavoro straordinario, è riuscita a far passare una proposta per una più equa distribuzione delle risorse fra tutte le categorie. Ecco che, anche inottica legata al futuro di quello che sarà l’Associazionismo professionale militare a carattere Sindacale, la Rappresentanza stagettando le basi di quella che potrà diventare una forma di contrattazione di secondo livello, in materia di ripartizione di tali risorse, ciò al fine di garantire a tutto il personale un riconoscimento concreto della propria professionalità al servizio delle Forze Armate e di tutto il Paese.

I Delegati, in maggioranza del Cocer Esercito:

Francesco Maria Ceravolo

Carmine Capobianco

Pasquale Fico

Leonardo Nitti

Salvatore Miccichè

Gennaro Galantuomo

Domenico Bilello

Giuseppe Scifo

Francesco Gentile

Domenico Migliore

Antonino Duca

Fabio Minissale

Fabrizio Carta