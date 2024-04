Codice strada, sanzioni gradite. Eccesso di velocità infrazione più popolare

Nuovo Codice della strada, ampio consenso per le nuove sanzioni. L'infrazione più pop? L'eccesso di velocità

Recentemente è stato approvato alla Camera il nuovo ddl per il Codice della Strada, proposto dal Ministro delle Infrastrutture, e attualmente al vaglio del Senato. In un contesto in cui pochi italiani si dichiarano assolutamente ligi alle regole del codice della strada, le nuove norme trovano un ampio consenso soprattutto le sanzioni per gli “ubriachi recidivi” (80%) e l’abbandono degli animali in strada (79%).

Ad analizzare il sentiment degli italiani relativamente a sanzioni e infrazioni è la nuova edizione di RADAR SWG, 15 - 21 aprile 2024.

In fondo alla classifica del gradimento le nuove ammende per chi supera i limiti di velocità (37%) e l’aumento della potenza delle auto che potranno essere guidate dai neopatentati (37%). All’approvazione della logica della tolleranza zero si associa anche una marcata percezione di pericolosità dei comportamenti che mettono maggiormente a rischio la salute propria ed altrui quando si è per strada.

Nonostante questo è ampia l’ammissione di colpa degli italiani rispetto agli stessi comportamenti considerati pericolosi e per i quali si approva l’inasprimento delle norme: superare i limiti di velocità e usare il cellulare alla guida sono comportamenti dichiarati da una larga parte degli automobilisti, mentre i motociclisti (di cui 1 su 3 dichiara di non commettere mai infrazioni) cadono più facilmente nella tentazione di passare con il semaforo rosso, così come gli utenti di monopattini, che per oltre un quarto dei casi ammettono anche di guardare il cellulare mentre sono alla guida.