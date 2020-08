Colombia, il narcotrafficante Salvatore Mancuso estradato in Italia

Salvatore Mancuso, ex comandante paramilitare e narcotrafficante colombiano, accusato di aver ordinato 136 stragi che hanno causato la morte di oltre 800 persone, potrebbe essere estradato dagli Usa in Italia entro il 4 settembre. A riportarlo è El Tiempo, citando la decisione di un giudice federale statunitense, che avrebbe accolto il ricorso della difesa.

Colombia, Mancuso estradato in Italia

Mancuso, figlio di un emigrato italiano, ha già scontato 12 anni di carcere negli Stati Uniti, ed è attualmente detenuto in una prigione per immigrati americana da 152 giorni, anche se secondo la legge statunitense il termine massimo è di 90 giorni.

La Colombia, che ha già chiesto l'estradizione di Mancuso, dopo la decisione del giudice federale Usa ha chiesto e ottenuto dall'Interpol la pubblicazione sul portale di un mandato di arresto in 'codice rosso' per l'ex comandante paramilitare. Una procedura fondamentale poiché potrebbe impedire al narcotrafficante di rifugiarsi in Italia.

Secondo la difesa di Mancuso, tuttavia, i delitti per i quali sono stati emessi i mandati di cattura che hanno dato luogo al codice rosso non meritano l'estradizione.