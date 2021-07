Colpiti da un fulmine mentre si fanno un selfie, 16 morti

Un fulmine ha ucciso almeno 16 persone e ne ha ferite molte altre domenica a Jaipur, nel nord dell'India. Le vittime stavano scattando selfie sotto la pioggia in cima a una torre di guardia al Forte Amer del XII secolo della città, una popolare attrazione turistica.

Secondo i dati ufficiali, i fulmini uccidono in media circa 2.000 indiani ogni anno. Un alto ufficiale di polizia ha detto ai media che la maggior parte delle persone tra i morti nella torre del forte erano giovani.

Ventisette persone erano sulla torre e sul muro del forte quando è avvenuto l'incidente e secondo quanto riferito alcuni sono saltati a terra. La sola domenica ha visto altri nove morti per fulmini segnalati nello stato del Rajasthan, dove si trova Jaipur, secondo i resoconti dei media locali.

Almeno 41 persone, per lo più donne e bambini, sarebbero state uccise da fulmini nello stato dell'Uttar Pradesh. Il bilancio più alto di 14 è stato registrato nella città di Allahabad (nota anche come Prayagraj). Due uomini, che si erano rifugiati sotto un albero, sono morti sul colpo dopo essere stati colpiti da un fulmine nella città di Firozabad.

I restanti decessi si sono verificati in diversi distretti dello stato. Almeno sette sono morti in Madhya Pradesh. Gli esperti affermano che il numero di vittime è alto nei due stati perché un gran numero di persone lavora all'aperto in agricoltura e edilizia. I primi ministri dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato un risarcimento per le famiglie delle vittime.