Pre-Conclave, i cinque cardinali favoriti per la successione di Papa Francesco

Pre-Conclave, la sfida tra "conservatori" e "progressisti"

Papa Francesco migliora ma la sua situazione resta critica. Non c'è più l'insufficienza renale - spiegano i medici - ma ha ancora bisogno dell'ossigeno per respirare bene e la prognosi resta riservata. Non è un mistero però che già da qualche tempo i 138 cardinali si stanno muovendo nelle segrete stanze in Vaticano in vista della successione e che ormai è già iniziato un pre-Conclave. Non pochi - riporta Il Fatto Quotidiano - hanno notato che, al primo rosario in piazza San Pietro, c’era il cardinale Angelo Bagnasco, ex presidente della Cei e arcivescovo emerito di Genova. Con i suoi 82 anni, Bagnasco non entrerà in Conclave, ma è in campo da tempo per preparare il terreno a un Papa più vicino alle idee di Ratzinger, conservatore e non progressista come Francesco.

In Vaticano si scommette già su cinque papabili, ma due in particolare sono in grande ascesa. Sono salite improvvisamente le quotazioni di due cardinali capidicastero: Robert Francis Prevost e Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Entrambi - prosegue Il Fatto - sono del 1955, come, del resto, Parolin e Zuppi. Prevost è nato a Chicago e, prima di diventare vescovo, è stato per dodici anni priore generale degli agostiniani. Gugerotti, nato a Verona, ironico, alla mano e raffinato come pochi ormai in Curia, conosce l’Ucraina come nessun altro in Vaticano, essendovi stato nunzio apostolico per cinque anni, dal 2015 al 2020.

Il fatto che i nomi sul tavolo, soprattutto in Curia, aumentino di giorno in giorno fa capire quanto la partita sia iniziata da tempo e le scommesse siano già alte. La stessa nomina del vescovo di Vittorio Veneto, Riccardo Battocchio, finora rettore dell’Almo Collegio Capranica, doveva essere pubblicata il 28 febbraio, ma è stata anticipata al 24. Altro segnale.