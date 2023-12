Confindustria Catania, si dimette presidente. “Pagava il pizzo”

Caos in Confindustria Catania

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Catania "si è riunito questa mattina nella sua interezza, con procedura di urgenza, per valutare il contenuto delle notizie apparse sulla stampa riguardanti il presidente Angelo Di Martino", nello specifico, secondo la stampa, Di Martino avrebbe pagato il pizzo.

Nel corso della riunione, si legge in una nota, il presidente, dopo avere espresso la propria estraneità ai fatti, così come riportati sulla stampa, riservandosi di agire per le vie legali, ha deciso, sentito il Consiglio di Presidenza, di rimettere il mandato e di rassegnare quindi le proprie dimissioni, "al fine di preservare l'immagine dell'Associazione evitando così qualsiasi ulteriore speculazione".