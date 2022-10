Consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro

Come prepararsi a un colloquio di lavoro: i consigli e i suggerimenti utili per essere pronti prima di un importante colloquio.

Affrontare un colloquio di lavoro può diventare fonte di nervosismo per il candidato, ma rappresenta anche una buona occasione per mostrare all'azienda per cui vorremmo lavorare ciò che abbiamo da offrire. Per questo motivo vale la pena affrontarlo con serenità, determinazione e con fiducia in noi stessi. Se siamo noi i primi a dubitare delle nostre abilità, come potrebbero non farlo gli altri? Serve autostima e bisogna mantenere il controllo della situazione in ogni fase del processo che porta ad ottenere un lavoro. Per affrontare questo momento così importante al meglio, ecco alcuni consigli da poter seguire.

Come si svolge un colloquio di lavoro

Il cosiddetto "screening" è il primo passo nell'iter che porta a fissare un colloquio. Si tratta generalmente di una chiamata telefonica o di un contatto via chat o email con un reclutatore o un responsabile delle risorse umane. In questa fase ci verranno chieste informazioni sulle nostre skill e la nostra esperienza, oltre che sulle nostre disponibilità, e chi ci contatta potrebbe capire fin da subito se siamo o meno adatti al lavoro. Se passiamo alla fase successiva, arriveremo al colloquio di lavoro vero e proprio, quello che si svolge di persona o al limite in videochiamata. Questa è la nostra reale occasione per mostrare all'azienda ciò che sappiamo fare e possiamo dare, e per questo va studiata nel minimo dettaglio.

Consigli per un colloquio di lavoro

Prima di tutto, sarà necessario fare ricerche sull'azienda e sul ruolo per cui ci stiamo candidando. Questo dimostrerà all'intervistatore che siamo davvero interessati a lavorare in quella realtà e che abbiamo preso sul serio la chance offertaci.

Nel giorno del colloquio, dovremo poi vestirci adeguatamente. Assicuriamoci di avere un bell'aspetto e di indossare abiti che ci facciano apparire il più possibile professionali.

Suggeriamo anche di essere pronti per le domande comunemente rivolte in un'intervista. Proviamo le risposte a voce alta per essere certi di rispondere in modo convincente quando ci troveremo di fronte al recruiter.

Più che un consiglio è un obbligo poi arrivare puntuali all'appuntamento. Se facciamo anche solo cinque minuti di ritardo, potremmo apparire come disorganizzati o poco professionali.

Altro suggerimento è quello di essere amichevoli e pieni di entusiasmo. Mostriamo positività e assicuriamoci che il nostro linguaggio corporeo sia coerente con ciò che diciamo. Manteniamo la calma, durante l'intervista, per mostrare sicurezza nei nostri mezzi. Se ci stiamo agitando, prendiamo un respiro profondo e cerchiamo di rilassarci.

Infine, subito dopo un colloquio inviamo una nota di ringraziamento alla persona con la quale lo abbiamo sostenuto. Questo mostrerà che siamo davvero interessati alla posizione e che abbiamo apprezzato l'opportunità che ci è stata offerta.

Come vestirsi per un colloquio

Per un colloquio di lavoro, è importante vestirsi in modo appropriato, come abbiamo già accennato. Per le donne è consigliabile optare per un vestito sobrio. Una gonna e una blusa potrebbero essere una buona scelta.

Per gli uomini, invece, potrebbe bastare andare sul sicuro con un completo e una cravatta, anche non troppo eleganti. Controlliamo però che i nostri vestiti siano puliti e stirati, e che la cravatta sia annodata correttamente, per non apparire trasandati.

Non sei sicuro di cosa indossare? Non preoccuparti: è sempre meglio essere vestiti piuttosto che svestiti! Quindi indossa il tuo miglior completo, oppure una semplice camicia con un jeans, e va all'appuntamento. Non utilizzare come scusa la mancanza di abiti adatti per dare "buca" a un colloquio. Devi avere fiducia in te stesso, per non perdere le opportunità che ti si propongono.

Questi sono solo alcuni suggerimenti per aiutarti a essere pronto per un colloquio di lavoro. Riuscire ad arrivare preparati potrebbe non essere semplice, ma seguendo queste piccole indicazioni ti sentirai più sicuro e riuscirai certamente a fare una buona figura.