Consiglio di Stato, Frattini promosso per anzianità. Ma ha 13 anni di assenze

Consiglio di Stato, Frattini promosso per anzianità (13 anni di assenze)

Franco Frattini è stato nominato presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La scelta è caduta a sorpresa sull'ex delifino prediletto di Berlusconi, premiato per anzianità di servizio. Ma il conteggio - si legge sul Fatto Quotidiano - gli attribuisce anche gli anni in cui l'ex parlamentare si è occupato di politica, ben 13. E' riuscito così a prevalere su altri concorrenti che non l’hanno affatto presa bene e ora alcuni tra loro minacciano di fare ricorso. Con quante speranze? Pochine, giacché a decidere in ultima battuta sarebbe lo stesso Consiglio di Stato di cui Frattini è diventato numero 2 appena un gradino sotto al presidente Filippo Patroni Griffi, che potrebbe liberargli il posto tra pochi mesi.

In lizza per l’ambita poltrona - prosegue il Fatto - c'erano cinque candidati con curriculum e pedigree eccellenti: oltre a Frattini, Giuseppe Severini, Luigi Maruotti, Carmine Volpe e Gianpiero Paolo Cirillo, tutti da oltre 30 anni consiglieri di Stato e tutti ormai da almeno un decennio presidenti di sezione a Palazzo Spada. E qui però iniziano le acrobazie perché Frattini, se è vero che pur di pochissimo era quello che ha preso servizio per primo, è anche il candidato che ha esercitato meno le funzioni effettive di magistrato amministrativo. Perché tra una elezione e l’altra in Parlamento o per via dei molti incarichi governativi, per un lunghissimo periodo, come ha fatto notare qualcuno, le aule di giustizia le ha viste solo col cannocchiale.