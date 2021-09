Consip, condannato a un anno Verdini. A Roma rinviato a giudizio Renzi sr

CONSIP, VERDINI CONDANNATO A UN ANNO. TIZIANO RENZI RINVIATO A GIUDIZIO PER TRAFFICO DI INFLUENZE

Tiziano Renzi, padre dell'ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo, andrà a processo per l'accusa di traffico di influenze illecite nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme a Tiziano Renzi ha rinviato a giudizio per lo stesso reato l'ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Per loro l'udienza è stata fissata per il 16 novembre.

Renzi 'senior' è stato prosciolto invece dall'accusa di turbativa d'asta e da un altro episodio di traffico di influenze. In rito abbreviato invece, il gup ha condannato a un anno l'ex senatore Denis Verdini, l'imprenditore Ezio Bigotti e l'ex parlamentare Ignazio Abrignani per il reato di turbativa d'asta. Verdini, come Abrignani e Bigotti, è stato assolto dall'accusa di concussione. Per loro il pm Mario Palazzi aveva chiesto l'assoluzione.

"Grande soddisfazione per tre assoluzioni su quattro capi di imputazione. Dopo Genova e Cuneo ora anche Roma. Per l'ein plain aspettiamo con fiducia il dibattimento". Cosi' il difensore di Tiziano Renzi, avvocato Federico Bagattini, commentando il rinvio a giudizio del padre dell'ex premier per traffico di influenze in uno dei filoni dell'indagine Consip.