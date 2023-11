"Continuava a colpirla al volto con una mazza". Femminicidio a Salsomaggiore

Femminicidio Salsomaggiore, il racconto da film dell'orrore. Così è morta una donna di origine indiana

Ennesimo femminicidio, ieri a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, è morta un'altra donna, vittima della violenza di un uomo. Massacrata dal marito a colpi di mazza da cricket. Una carabiniera è accorsa sul posto e ha cercato di salvarla, ma non c'è stato nulla da fare. Ad aggredirla, in casa, - si legge su Repubblica - è stato il compagno, Onkar Lal, 67 anni e connazionale (sono entrambi di origini indiane). L’uomo è stato bloccato quando ormai era tardi, da una carabiniera fuori servizio, Noemi Schiraldi: "Ho sentito delle urla mentre ero in strada e ho deciso subito di intervenire. La porta dell’appartamento era in parte aperta e ho visto una donna riversa a terra. Ho visto un uomo con un bastone di legno in mano, che nonostante io fossi entrata nell’appartamento, ha colpito la donna a terra al volto".

Dalle prime indagini - prosegue Repubblica - è emerso che i due litigavano spesso e che la donna aveva rivelato ad alcuni conoscenti di avere subito violenze dal marito. Una volta, raccontano i vicini, si sarebbero presentati anche i carabinieri, ma alla fine non venne presentata alcuna denuncia. La vittima ha cercato disperatamente di fuggire, è arrivata in strada ma il marito l’ha colpita ancora trascinandola di nuovo in casa e ha continuato ad avventarsi brutalmente su di lei. L’ultimo colpo, in pieno viso, sotto gli occhi della giovane carabiniera. Per Meena Kumani, quando è arriva l’ambulanza, era già troppo tardi. I medici hanno cercato di soccorrerla, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, dopo avere pronunciato solo alcune frasi sconnesse è stato arrestato e trasferito in caserma.