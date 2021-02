Coppia scomparsa a Bolzano, trovato un corpo nell'Adige: potrebbe essere di...

L’ecoscandaglio dei vigili del fuoco ha avvistato un corpo nelle acque del fiume Adige che molto probabilmente è quello di Peter Neumair, 63 anni, figlio di Benno, attualmente in carcere accusato di omicidio dei genitori. Il corpo è stato trovato all’altezza di Laimburg nella zona di Vadena a sud di Bolzano ma non ci sono conferme ufficiali. Potrebbe essere quello di Peter Neumair (63 anni) considerando che da ormai più di un mese è imponente la macchina allestita per ricercare il suo corpo e quello della compagna Laura Perselli.

Il corpo di quest’ultima era stato ripescato nel corso della mattinata di sabato scorso nel tratto del fiume compreso tra San Floriano e Laghetti di Egna sempre in Bassa Atesina. Sul cadavere della donna, 68 anni, la Procura ha disposto l’autopsia. Neumair e Perselli erano misteriosamente scomparsi la sera del 4 gennaio dalla loro abitazione in via Castel Flavon 22 a Bolzano. Il loro figlio Benno, 30 anni, supplente di matematica in una scuola media in lingua tedesca del capoluogo altoatesino e che per diversi anni ha avuto una passione per il culturismo, si trova in carcere in via Dante a Bolzano perché indagato di omicidio volontario e occultamento dei cadaveri dei genitori. Benno, assistito dai legali Flavio Moccia e Angelo Polo, appresa della notizia della morte della madre, all’avvocato Polo ha detto, “mamma non c’è più, l’hanno trovata, non sono stato io”.