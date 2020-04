Coronavirus, 200 imprese di Prato interrompono il lockdown: "Riapriamo subito"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, così come il lockdown imposto dal governo. Ma la fase 2 arriverà solo a partire dal 4 maggio, per alcune imprese quella data è troppo lontana, come per le aziende tessili toscane, legate alla stagionalità dei propri tessuti. Circa 200 aziende del distretto industriale tessile di Prato - si legge sul Corriere della Sera - si sono rivolte ieri alla prefettura, inviando mail, per comunicare la «parziale riapertura delle attività». Il messaggio è stato presentato anche alla presidenza del Consiglio dei ministri, sottolineando di non poter attendere la riapertura delle attività fissata dal governo per il 4 maggio. Le aziende toscane hanno ricordato che i prodotti tessili sono stagionali in quanto legati al ciclo della moda e quindi «deperibili». La necessità di riaprire viene dunque proposta per evitare il rischio di annullamenti di ordini o richieste di risarcimento danni per mancate consegne. Le imprese in questione non fanno parte di quelle che possono agire in deroga al lockdown.