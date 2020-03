Coronavirus, 50 italiani bloccati in Laos: "Riportateci a casa"

Sono una cinquantina gli italiani bloccati in Laos che non riescono a rientrare in patria a causa delle restrizioni a trasporti e viaggi. Quattro di loro hanno registrato un appello video e lo hanno condiviso su Facebook (VIDEO). "Italiani e non, chiediamo il vostro aiuto nel condividere il più possibile. Siamo 4 degli almeno 50 italiani bloccati in Laos e impossibilitati al rientro in Patria dalle restrizioni delle frontiere e trasporti. La situazione è delicata, il numero dei casi Covid-19 è in aumento ed il paese sta entrando in full Lockdown rendendo la situazione sempre più critica giorno per giorno".

"Ristoranti, alberghi, negozi e banche stanno chiudendo e l'assistenza sanitaria è paragonabile ai livelli di una macelleria di paese. 'ambasciata si ritrova con le mani legate e non sa come altro supportarci. Abbiamo bisogno di un sostegno concreto da parte del governo italiano, che si mobiliti al più presto per riportarci a casa come gli altri paesi europei si sono mobilitati per aiutare i loro connazionali. Chiediamo aiuti tempestivi prima che il disagio raggiunga livelli ancor più intrattabili (o peggio)".