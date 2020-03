Coronavirus, 50 operai del nuovo Ponte di Genova messi in quarantena

A Genova i primi 50 operai del nuovo ponte di Genova sono stati messi in quarantena e così i lavori hanno già subito un contraccolpo. Il tutto dopo il primo contagio nel cantiere: un uomo di Reggio Emilia, dipendente della Fagioli, una delle principali aziende in azione sul viadotto, messo in albergo in quarantena per due settimane. Lo stesso per altrr 49 persone, tra cui un secondo operaio, dipendente di una ditta di pitturazioni, che ha la febbre. I lavori intanto sono sospesi a causa delle forti raffiche di vento.

La conferenza tra costruttori e sindacati

Questa mattina si è tenuta una videoconferenza tra i costruttori e i sindacati, mentre nel pomeriggio, se ne svolgerà un'altra tra sindacati confederali, di categoria e struttura commissariale. Il consorzio PerGenova, in accordo con i protocolli sanitari applicati dalla Asl, ha dato avvio a una sanificazione ancora più approfondita che interessa gli spazi comuni come docce, mense, spogliatoi e mezzi di lavoro.