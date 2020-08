Coronavirus? Al mondo si muore molto di più per fame. E i suicidi...

Al primo maggio 2020 i morti per coronavirus erano 237mila (attualmente siamo saliti sopra i 770mila). Tantissimi. Ma nella classifica dell'anno tra le cause di decesso nel mondo quelli per fame ad esempio erano molti di più (3,7 mln). Per non parlare del cancro (2,7 milioni).

Addirittura 4,3 milioni quelli per malattie infettive. I suicidi? Quasi 360mila. La malaria ha mietuto più vittime del covid nei primi cinque mesi dell'anno (327.267).

Sono i dati che vengono riportati in un post che cita la Wolrd Health Organization.