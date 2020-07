Coronavirus, allarme Federfarma. "Gli italiani non comprano più le mascherine"

L'emergenza Coronavirus in Italia non è finita. Il numero dei contagiati è in aumento, si creano nuovi focolai ma ai cittadini la cosa sembra interessare relativamente. Il dato fornito da Federfarma è allarmante, gli acquisti di mascherine negli ultimi 100 giorni si è più che dimezzato. "È un fatto grave perché è una delle poche difese che abbiamo contro il virus", spiega Marco Cossolo presidente di Federfarma. Crollo anche dell’acquisto di igienizzanti, per i quali oggi gli italiani spendono 10 volte di meno di quanto fatto all’inizio dell’epidemia.

Ebbene secondo i dati raccolti ogni settimana dall’inizio di gennaio, la curva degli acquisti delle mascherine - si legge sul Sole 24 Ore - ha visto un picco nella settimana tra il 6 e il 13 aprile a circa un mese dall’inizio del lockdown, quando gli italiani hanno speso 5,5 milioni di euro in mascherine in una settimana. Da allora un calo continuo con il punto più basso verso il 20 giugno (1,7 milioni di euro) e una poi una leggera risalita con l’ultima settimana monitorata (quella fino al 20 luglio) che registra acquisti per 2,271 milioni euro, in pratica meno della metà di aprile. Crollo ancora più verticale per gli igienizzanti: il picco il 9 marzo all’inizio del lockdown (4,536 miulioni), mentre al 20 luglio c’è stato punto più basso (521mila euro).