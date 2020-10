Coronavirus, Azzolina: "Aumento dei contagi? Non è colpa della scuola"

"Abbiamo finito da poco una riunione con l'Istituto superiore di sanita' e con il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza in cui abbiamo tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole. Restiamo molto prudenti ma, al momento, i dati sono positivi e questo ovviamente e' confortante per tutti". Lo ha comunicato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha specificato che "dalle prime valutazioni fatte e' emerso che, ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull'aumento dei contagi generali se non in modo molto residuale"

Scuola: Azzzolina, contagiati 1.492 studenti e 349 docenti

Nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, gli studenti contagiati sono stati 1.492; i docenti positivi 349, mentre 116 sono stati i casi tra il personale non docente. Sono i dati resi noti dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.