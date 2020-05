Coronavirus, Bocelli: "Ho avuto il Covid, ora dono il plasma per la ricerca"

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus e ha scelto di donare il plasma per la ricerca, coordinata dall'Aoup, sulla cura per i malati di Covid. L'artista è stato infatti tra i casi positivi di coronavirus come svelato dai lui stesso martedì: la scoperta il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone. Parlando con i giornalisti fuori dall'ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un po' di febbre ma in pratica è stato un asintomatico. Contagiati, ha spiegato, anche la moglie, che a sua volta ha donato il plasma, e i due figli.

Ai giornalisti: "Chi teme il virus come la lebbra sbaglia"

Bocelli, ai giornalisti presenti all'ospedale, aveva detto: "Ci sono tante riflessioni da fare, grazie a Dio non ricopro ruoli politici, perciò non sono chiamato a prendere decisioni e non vorrei neppure essere nei panni di chi deve prenderle. Capisco che c'è stato un momento complicatissimo quando c'è stata l'emergenza negli ospedali, però io mi guardo intorno e ora vedo una situazione che è assolutamente normale, quello che non è normale è il comportamento di coloro che ancora oggi temono questo virus come la lebbra e un Paese che è in ginocchio perché le attività stentano a riprendere".