Coronavirus, caos sui tamponi negli aeroporti italiani

CORONAVIRUS: AL VIA ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO TEST SU RIENTRI DA AREE A RISCHIO

Sono partiti all'aeroporto di FIUMICINO i test Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Negli scali romani la situazione è sotto controllo. I passeggeri arrivati dalle zone a rischio sono accolti in un'area riservata e isolata del Leonardo da Vinci, dove sono stati allestiti 12 box capaci di ospitare fino a 480 persone.

Coronavirus test negli aeroporti veneti. Nessun controllo a Milano, Bergamo e Napoli: i passeggeri dovranno sottoporsi al test entro 48 ore

Negli aeroporti in Veneto hanno iniziato a controllare lo stato di salute dei viaggiatori già a Ferragosto, così come a Pescara e Perugia. A Bologna sarà avviata quella unA "sperimentazione" nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, le decisioni regionali non prevedono test agli arrivi degli aeroporti locali. Per ora niente tamponi negli scali di Bari e Brindisi. Chi arriva a Napoli dovrà mettersi in auto-isolamento in attesa dell’appuntamento per recarsi nei centri appositi. Le persone che arrivano invece a Genova devono auto-segnalarsi alle autorità sanitarie locali.

Coloro che arrivano da Milano Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio devono sottoporsi al tampone fuori dagli scali entro 48 ore dall’arrivo in Italia, se non hanno un tampone negativo effettuato nelle 72 ore prima della partenza.