Coronavirus: contagiato 38enne italiano. Primo caso in Lombardia, ricoverato

Il Coronavirus è arrivato in Lombardia. Un uomo 38enne è risultato positivo al test, avrebbe cenato con gente proveniente dalla Cina. E' stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno. Contagiato dal coronavirus un 38enne italiano ricoverato all'ospedale di Codogno, in provincia di Milano. Lo ha comunicato l'assessore al Walfare della Lombardia Giulio Gallera. "Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. L'uomo - è stato spiegato - è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente ridotti. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie".