Coronavirus: crollano i contagi, record guariti. Studio: "Zero casi a maggio"

Oggi i guariti sono 1.590. In totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza sono 14.620. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile. E' il numero più alto da inizio emergenza.



Coronavirus, Borrelli: attualmente positive 75.528 persone - I positivi al coronavirus ad oggi in Italia sono 75.528, erano 73.880 ieri, con un incremento di 1.648 unità. Le cifre sono state fornite dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borreli, nel corso del punto stampa quotidiano. I guariti sono 14.620, +1.590 rispetto a ieri.



Coronavirus, Borrelli: da ieri decedute 812 persone - Sono 812 le persone decedute da ieri a oggi portando il numero delle vittime dell'emergenza coronavirus a quota 11.591. Sono i numeri forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa delle 18.



Coronavirus, 3.981 malati in terapia intensiva - Sono 3.981 i malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Lo ha comunicato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, precisando che dei 75.528 attualmente positivi al coronavirus, 27.795 sono ricoverati con sintomi; 43.752 sono in isolamento domiciliare e 3.981 in terapia intensiva (erano ieri 3.906).



Coronavirus: Borrelli, oggi solo 2 trasferiti dalla Lombardia - "Sono 94 ad oggi i malati trasferiti dalla Lombardia: 54 positivi e 40 no". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana al Dipartimento della protezione civile. "Oggi ne sono stati trasferiti due - ha spiegato Borrelli . Purtroppo non abbiamo potuto trasferire in Germania sei pazienti, per un problema tecnico di sanificazione dell'aereo. Lo faremo domani".



Coronavirus: Borrelli, tante denunce, state a casa - "Ognuno di noi deve rispettare le indicazioni delle autorita', dobbiamo seguire l'indicazione di rimanere a casa e uscire solo per lo stretto indispensabile, perche' solo rispettando queste misure riusciremo a sconfiggere il virus prima possibile". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa commentando il dato delle oltre 6mila denunce fatte ieri dalle forze di polizia agli italiani che hanno violato i divieti. "E' un comportamento che non va tenuto - ha aggiunto - bisogna evitare il contagio di altri persone".

Coronavirus: studio, contagi zero in Italia?Fine aprile-maggio

La discesa della curva epidemica in Italia, peraltro ancora non iniziata malgrado i primi segnali positivi, potrebbe concludersi intorno ai primi di maggio con il raggiungimento del fondamentale obiettivo "contagi zero". E' la previsione di una ricerca condotta dall'Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), che indica sostanzialmente tre date in base alle previsioni piu' ottimistiche o piu' pessimistiche, sulla base dei dati della Protezione Civile che pero', avvisano i ricercatori, non danno la misura del totale delle persone infettate, che e' "probabilmente maggiore di un intero ordine di grandezza". Il giorno dei "contagi zero" in tutto il Paese, sulla base di queste curve, potrebbe essere il 5, il 9 o il 16 maggio. Ma e' un termine condizionato dalle differenze sostanziali di crescita tra una Regione e l'altra: seguendo la curva piu' ottimistica, in Liguria, Basilicata e Umbria la data potrebbe essere addirittura il 7 aprile, in Sicilia il 14 aprile, cosi' come in Veneto, in Piemonte il 15 aprile, nel Lazio il 16. Piu' tempo per la Lombardia, che deve aspettare il 22 aprile, mentre l'Emilia Romagna raggiungera' il target il 28 aprile. Ultima, come detto, la Toscana, che il 5 maggio (nell'ipotesi migliore) potrebbe toccare quota zero.