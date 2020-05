Coronavirus, dati: salgono morti (162) e nuovi malati (813). App entro maggio

Coronavirus, salgono i nuovi casi: 813 oggi. Su i decessi 162

Dopo i numeri al ribasso di ieri, torna a salire la curva epidemica in Italia, facendo segnare oggi +813 casi (ieri appena 451). Un dato condizionato dai 462 nuovi casi registrati nella sola Lombardia, quindi più del totale di ieri, e dal numero dei tamponi, oltre 63 mila contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che si sono ammalati di Covid dall'inizio dell'epidemia sale così a ​226.699. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Torna a crescere anche il numero dei decessi, 162 oggi contro i 99 di ieri, per un totale di ​32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (ieri 2.150), ​129.401 in totale. Per effetto di questi dati continua a calare il numero delle persone attualmente positive, -1.424 oggi, scendendo a ​65.129 totali. E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 216 unità e tornano sotto quota 10 mila (9.991) per la prima volta dal 15 marzo, mentre le terapie intensive si riducono di altre 33 unità, 716 in totale. Infine, sono 54.422 i pazienti in isolamento domiciliare.

Coronavirus- fase 2, Arcuri: App operativa dalla fine di maggio

La app Immuni sarà "messa in campo a cavallo della fine di questo mese". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, in audizione in Commissione Giustizia del Senato. L'applicazione, ha spiegato Arcuri in audizione, "invierà un alert a un device in possesso del cittadino che è stato a contatto stretto con un contagiato per un intervallo temporale ritenuto pericoloso e con un distanziamento ritenuto potenzialmente foriero di contagio". In tal modo, ha aggiunto il commissario, "il cittadino saprà che è divenuto un soggetto a rischio e sarà invitato a porre in essere le contromisure conseguenti".