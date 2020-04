Coronavirus, dati stabili, +2.339 positivi. Altri 766 morti. Picco non passato

E' di 85.388 il numero dei contagiati da coronavirus in Italia secondo l'ultimo dato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel punto stampa quotidiano delle 18. Ieri erano 83.049: altri 2.339 contagi in un giorno. I casi totali da inizio emergenza, che includono anche il numero dei guariti e le vittime, toccano quota 119.827.



Coronavirus, Borrelli: oggi 766 deceduti - Da ieri sono decedute altre 766 persone. E' il dato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus. Il numero totale dei decessi sale così a quota 14.681.



Coronavirus, Borrelli: i guariti sono 19.758 - Sono 1.480 da ieri le persone guarite, per un totale di guariti che tocca quota 19.758. E' il dato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del consueto punto stampa delle 18 sull'emergenza coronavirus.



Coronavirus, in terapia intensiva 4.053 pazienti - Sono 4.053 i malati di Covid-19 ricoverati ad oggi in terapia intensiva. Il dato è stato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Più precisamente, degli 85.388 attualmente positivi nel nostro Paese, 4.053 sono in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri), 28.741 sono ricoverati con sintomi e 52.579 in isolamento domiciliare.



Borrelli, esiste una sola data che e' il 13 aprile - "Al momento c'e' una sola data che e' quella del 13 aprile. Oggi alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento: avevo detto che misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto. Per questo motivo e' difficile fare previsioni ed abbassare la guardia". Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, parlando delle notizie emerse in merito ad un'ipotetica nuova 'fase 2'.