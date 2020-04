Coronavirus, droni e posti di blocco per i "furbetti". Pasqua blindata in casa

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e il weekend di Pasqua è un momento di forte rischio, visto che potrebbero esserci molti più spostamenti. Dai tentativi di fuga nelle seconde case al mare e in montagna alle gite fuoriporta a pranzi in giardino con amici e parenti. Il Viminale sta preparando una Pasqua blindata, con controlli della Polizia nei punti più a rischio delle città e degli svincoli autostradali e con una massiccia quantità di droni che voleranno nei cieli. Resteranno aperte solo edicole e farmacie.

L’Italia per Pasqua - si legge su Repubblica - sarà blindata. Chiusi quasi ovunque supermercati e negozi alimentari, aperte solo edicole e farmacie, per togliere ai cittadini ogni giustificazione agli spostamenti se non per situazioni di assoluta urgenza. E dunque, in teoria, in strada non dovrebbe esserci nessuno. Posti di blocco a tappeto su strade e autostrade, elicotteri e droni in cielo, motovedette in mare per chi fosse tentato da una gita in barca. I controlli - è l’indicazione data dal Viminale ai prefetti – « devono garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza». Insomma, gli italiani devono sentirsi sotto assedio per evitare che troppi “furbetti” vanifichino i risultati ottenuti e pregiudichino il cammino verso la graduale riapertura del Paese.

Il Viminale - prosegue Repubblica - ha messo a punto un piano di controlli capillare. Non più posti di blocco a campione in entrata e uscita dalle città ma ad imbuto, con deviazioni e fermata obbligata nelle aree di servizio in autostrada o sulle consolari verso veri e propri check point dove le autocertificazioni verranno vagliate una per una. Passerà solo chi si sposta per lavoro (operatori sanitari, volontari, protezione civile) o chi è in situazione di urgenza. Tutti gli altri verranno sanzionati e rimandati indietro. Sorvegliate speciali le località di villeggiatura con le seconde case. Spostamento vietatissimo anche se la casa si trova nello stesso Comune.