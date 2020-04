Coronavirus, frena il numero dei contagiati: +1.396. Leggero calo dei morti

Forte freno all'incremento dei casi totali di coronavirus in Italia: +1.951 rispetto a ieri, contro i +4.204 che si riferivano alle 24 ore precedenti, cioe' mercoledi' su giovedi'. Ad oggi il numero dei casi totali ammonta a 145.577, comprendente il totale dei positivi (98.273), quello dei guariti (30.455) e quello dei deceduti (18.849). E' questo il primo elemento che emerge dal briefing stampa pomeridiano nella sede nazionale della Protezione civile dove il capo Dipartimento, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sulla diffusione dell'epidemia. Il numero di positivi e' aumentato di 1.396 unita' rispetto a ieri (ne erano stati segnalati +1.615); quello delle persone guarite registra +1.985 (ieri era +1.979) e quello dei deceduti +570 (ieri erano segnalati +610). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono scese a 3.497, con un decremento di 108 unita' su ieri; quelle ricoverate con sintomi sono 28.242, cioe' 157 in meno su ieri; le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 66.534 (+1.661 su ieri, anche questo un dato in flessione rispetto alle +1.789 segnalate ieri). I tamponi effettuati sono in totale 906.864, con un incremento di 53.495 rispetto a ieri.