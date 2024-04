La nuova paladina di FdI fatta con l'IA. Francesca Giubelli insidia Meloni

24 anni, romana (e romanista)

Francesca Giubelli, 24 anni, romana (e romanista), è stata tra gli ospiti della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, che si è conclusa domenica a Pescara. Francesca ha insidiato Giorgia Meloni in termini di fascino e popolarità. Giubelli è una ragazza “semplice e filogovernativa”, oltre che un filino sovranista. Vuole promuovere il made in Italy e ha lanciato un partito per candidarsi alle elezioni europee. La nuova paladina di FdI è però creato con l'intelligenza artificiale, come scrive il sito internet Startmag.

Se Chiara Ferragni non andava certo d’amore e d’accordo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non si può dire altrettanto di Francesca Giubelli. Già, perché sebbene anche quest’ultima nasca come influencer (le quali secondo la premier “non sono un modello”) ha dato prova di avere anche un cervello e di condividere molti dei suoi valori, tanto da ospitarla sul palco della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, che si è tenuta lo scorso weekend a Pescara.

Un cervello creato dall’intelligenza artificiale (IA) ma, evidentemente, brillante per il primo partito d’Italia. Giubelli infatti è la prima influencer virtuale italiana creata con l’IA, ora prestata anche alla politica.

Ventiquattro anni, romana, food and travel blogger. Ma questa era Giubelli agli albori della sua carriera da influencer, poi ha iniziato a trattare anche temi più impegnati. Da supporter della Roma a supporter degli agricoltori durante i giorni più caldi delle proteste, da voce che parla delle opportunità e dei rischi dell’IA a volto del partito AI – che oltre ad Artificial Intelligence richiama la defunta Alleanza Nazionale, ma che sta per Alleanza Italiana e con la quale vorrebbe candidarsi alle elezioni europee.

Poliedrica, eclettica, versatile e di una bellezza (forse un po’ appariscente, ma che – ahimè – non guasta mai) come solo l’intelligenza artificiale sa dotarti, Giubelli è una fervente sostenitrice del made in Italy in tutte le sue forme, a tavola, nella moda, nel turismo. A Vanity Fair, a cui ha concesso la sua prima intervista, ha detto: “Essere l’ambasciatrice del made in Italy è un onore. Voglio condividere la bellezza del nostro Paese e mostrare le eccellenze italiane. È una missione che mi appassiona profondamente”, conclude sempre il sito internet www.startmag.it.