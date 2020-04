Coronavirus, i cimiteri vanno aperti per rispetto ai morti più che ai vivi

Due cose, ma leggete calma....

1. Perché non si consente ad un congiunto che vuole farlo di stare vicino al proprio familiare morente? Ovviamente con tutte le precauzioni e nei luoghi dove è possibile che ciò avvenga senza intralciare la drammatica attività medica in corso. Non dobbiamo mai perdere di vista che le persone muoiono una volta solo, non è un momento come un altro. E bisogna fare di tutto per dare al morente e a chi lo ama la possibilità di una vicinanza. Mi pare che questo non stia accadendo e in questo modo già sta morendo qualcosa di molto grande.

2. Trovo di grande miseria spirituale tenere i cimiteri chiusi. Se la gente sta in fila davanti ai supermercati potrebbe stare in fila anche davanti ai cimiteri, ma non credo che ci sia tutta questa voglia di andare al cimitero. Bisogna però in via di principio tenere aperti i cimiteri proprio per rispetto ai morti più che ai vivi. Il cimitero non è un luogo dove ci si può infettare. Per quanto riguarda i funerali.... il decreto dell'otto marzo ci dice che sono sospesi i riti funebri. La mia proposta è che per quelli che non muoiono di coronavirus la salma possa restare per due ore nella sala mortuaria del cimitero in modo che chi vuole può andare a rendere omaggio, sempre rispettando le regole della distanza. Grazie a chi vorrà condividere questi miei ragionamenti che nascono dal fatto che lo Stato non deve solo occuparsi della miseria materiale, tipo dare giustamente soldi ai bisognosi, o del nutrimento della popolazione: tenere aperti i luoghi che vendono cose da mangiare. Lo Stato, secondo me, deve occuparsi anche di cose che hanno un alto valore simbolico. Abolire frettolosamente i funerali senza immaginare un qualche rito alternativo trovo sia una cosa volgare e tra l'altro poco rispettosa della religione cattolica che è la religione della stragrande maggioranza degli italiani.

p.s. si poteva giustificare la sospensione dei riti funebri per un'emergenza straordinaria di qualche giorno. dobbiamo stare senza nessun rito funebre fino a luglio?