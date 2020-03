Coronavirus, i clochard ai tempi del Covid-19. VIDEO

Di Claudio Bernieri

Emilio e & Emily. Un senza casa e un alano sui marciapiedi di Milano. “Cercavo lavoro in una città industriale, e mi ritrovo di notte a dormire in una casetta di cartone.” racconta disperato Emilio. Nella città del virus, in piena zona rossa, circondato da ristoranti cinesi ormai chiusi, Emilio chiede l’elemosina fuori da un supermercato ormai deserto. Spesso i cani vengono usati dal racket dell’elemosina gestito dalla malavita rumena. Cani rubati spesso di razza, prelevati dai ro fuori dai supermercati e affidati a finti clochard. Non è così per Emily, alano meticcio, comprato da Emilio, calabrese diplomato in agraria.