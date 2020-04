Coronavirus, il Comune di Napoli: "Zero contagi e niente decessi in 24 ore"

Il Comune di Napoli, sulla pagina Fb, ha dato una bella notizia a tutti i suoi cittadini: in 24 ore nessun contagio e nessun morto. Restano a 833 i positivi ai tamponi per il coronavirus, gli stessi numeri riportati nei bollettini di ieri. La stessa cosa è accaduto a Caserta tre giorni fa, zero quindi l'incremento dei contagiati da Covid 19. Cresce invece il numero dei totalmente guariti, risultati negativi in due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso domenica alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10).