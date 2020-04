Coronavirus, il numero dei morti resta alto: 420. Positivi -321 in un giorno

Coronavirus, Protezione Civile: 420 morti, totale deceduti 25.969 - Sono 420 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore e risultate positive al Coronavirus. Il totale dei deceduti è di 25.969. Lo rende noto la Protezione Civile in conferenza stampa.

Coronavirus, Protezione Civile: cala numero positivi 106.527 (-321) - Cala ancora, per il quinto giorno di seguito, il numero degli attualmente positivi al Covid-19 in Italia. Il dato attuale è di 106.527, 321 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lo rende noto la Protezione Civile in conferenza stampa.

Coronavirus, Protezione Civile: 2.173 in terapia intensiva, -94 - Sono 2.173 le persone attualmente in terapia intensiva in Italia risultate positive al Coronavirus. Un decremento rispetto alle 24 ore precedenti di 94 unità. Lo rende noto la Protezione Civile in conferenza stampa.

Coronavirus, Protezione Civile: +2.922 guariti in 24 ore - Sono 2.922 le persone guarite nelle ultime 24 ore in Italia dopo essere risultate positive al Coronavirus. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 60.498. Lo rende noto la Protezione Civile.

Coronavirus, Protezione Civile: casi totali 192.994, incremento +3.021 - Sono 192.994 i casi totali di positività al Coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia. L'incremento rispetto a ieri è di 3.021. Lo rende noto la Protezione Civile.