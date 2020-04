Coronavirus, il report: "Con riapertura totale 151mila in terapia intensiva"

Coronavirus, il report: "Con riapertura totale 151mila malati in ospedale"

Un report del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Covid-19 ha spinto il premier Giuseppe Conte ha rallentare le misure sulla Fase 2. Lo riporta Repubblica. Riaprire le scuse "innescherebbe una nuova e rapida crescita dell'epidemia", è scritto. Il ritorno di alunni e studenti tra i banchi "potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale". La situazione-limite se tutti i comparti avessero subito via libera, senza telelavoro e con le scuole aperte, sarebbe stata quella di avere la necessità di 151mila posti di terapia intensiva già a giugno e un numero di ricoveri, a fine anno, pari a 430.866. "Lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto", avvertono i tecnici del comitato. Per questo ecco la decisione del presidente del Governo di far tornare a scuola i ragazzi a settembre, con una graduale (e non totale) riapertura delle attività.

La nota dei tecnici

"La riapertura dei settori manifatturiero, edile, commercio e ristorazione - scrivono i tecnici - avrebbe un impatto minimale sulla trasmissibilità dell'infezione. Tuttavia, mentre per il settore edile e manifatturiero questo scenario può considerarsi realistico, per il settore commerciale e di ristorazione un aumento di contatti in comunità è da considerarsi un'inevitabile conseguenza dell'apertura di tali settori al pubblico, e può potenzialmente innescare nuove epidemie".