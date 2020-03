Coronavirus, il web esorcizza scherzando, per fortuna. Ecco tutti i meme

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale.

Provvedimenti più stringenti sono stati adottati, per contenere la diffusione del virus, in Lombardia e in altre 14 province dove i contagi sono maggiori. I cittadini sono stati chiamati ad osservare una modifica delle abitudini e degli stili di vita per cercare di arginare i contagi.

In queste ore difficili il web non perde l'occasione per esorcizzare la paura con l'ironia.

Cercare di tenere un atteggiamento tranquillo e avere un umore positivo è molto importante per affrontare la meglio l'emergenza, per fortuna il web dà una mano.