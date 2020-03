Coronavirus, Île-de-France al collasso entro 24 ore: ospedali saturi nel Nord

Coronavirus, il Nord della Francia (l'area di Parigi) vive quello che sta vivendo la Lombardia

La capacità degli ospedali nell'Ile-de-France raggiungerà i suoi limiti "entro 24 ore, 48 ore", ha affermato Frédéric Valletoux, presidente della Federazione francese degli ospedali (FHF), che ha lanciato un appello per la solidarietà nazionale. "Dovremo aiutare l'Ile-de-France molto chiaramente perché ciò che è accaduto nel Grand-Est sta accadendo nell'Ile-de-France e oggi siamo al limite della capacità, 24 ore, 48 ore", ha detto su BFM TV-RMC. "Dovremo dimostrare un'estrema solidarietà tra regioni, tra ospedali, aumentare le operazioni di trasferimento dei pazienti". "Se lasciamo ogni ospedale per provvedere a se stesso, ogni territorio coinvolto nell'epidemia per difendersi da solo, ci stiamo dirigendo verso i disastri e sarebbe impensabile", ha aggiunto. Lo riporta il quotidiano francese Les Echos, e sembra la descrizione del dibattito che in Italia è già avvenuto e continua giornalmente ma soprattutto la situazione è analoga a quella del Nord Italia.