Coronavirus, dati di oggi 26 luglio: in Italia 255 nuovi contagi e 5 morti. E in Lombardia..

Coronavirus, dati di oggi 26 luglio: in Italia 255 nuovi contagi e 5 morti

Al 26 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il CORONAVIRUS e' di 246.118, con un incremento rispetto al 25 luglio di 255 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi e' di 12.565, con un incremento di 123 assistiti rispetto al 25 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 44 (+3) in cura presso le terapie intensive. 735 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 4 pazienti rispetto al 25 luglio. 11.786 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 5 e portano il totale a 35.107. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 198.446, con un incremento di 126 persone rispetto al 25 luglio. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 40.526, per un totale di 6.560.572.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: 74 NUOVI CASI, 25 IN PROVINCIA BERGAMO, ZERO LODI

Sono 74 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi. Lo rende noto la Regione. In particolare i nuovi casi per provincia sono così distribuiti Milano (13, di cui 10 in città), Bergamo (25), Brescia (9), Como (3), Cremona (2), un caso a Lecco e zero a Lodi. E ancora: un caso in provincia di Mantova, 6 in provincia di Monza e Brianza, uno a Pavia, due in provincia di Sondrio e otto a Varese.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: NESSUN DECESSO PER IL TERZO GIORNO DI FILA

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva.

CORONAVIRUS: MOVIDA FIORENTINA, TUTTI NEGATIVI I TEST SIEROLOGICI

Su 120 cittadini che si sono sottoposti volontariamente al test sierologico a Firenze, il 100% è risultato negativo. I sierologici sono stati eseguiti nell'ambito dell'iniziativa della Regione Toscana, 'Movida si& cura' che andrà avanti fino al 26 settembre, ogni fine settimana nei luoghi e nelle piazze toscane dove i giovani si ritrovano. Ieri, spiega la Regione, in piazza Santo Spirito è arrivata anche l'assessore regionale Stefania Saccardi, che ha voluto ringraziare i volontari per il lavoro che hanno svolto e svolgeranno nelle prossime settimane. ''Abbiamo incontrato così tanti cittadini e così tanti giovani - ha detto l'assessore alla salute Stefania Saccardi- Del resto abbiamo organizzato questa iniziativa proprio perché vogliamo intercettare soprattutto questa fascia di popolazione, fare prevenzione e sensibilizzare. L'abbiamo fatto tramite i test come prima cosa ma anche e soprattutto ricordando tutte le cautele da adottare perché l'attenzione verso il Coronavirus deve rimanere alta così come vanno mantenuti i comportamenti di cautela. Le regole anti Covid vanno rispettate ancora: usare la mascherina, mantenere il distanziamento e lavarsi spesso e bene le mani''. "La cultura della prevenzione - ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini - si fa anche in questo modo. In mezzo a ragazzi e ragazze che a volte sono refrattari ai dispositivi di sicurezza, i volontari delle Pubbliche assistenze toscane, insieme a quelli della Misericordie e della Croce Rossa, sono certamente un esempio. I dati sono stati confortanti, nella serata del primo test a Firenze, tutti coloro che l'hanno sostenuto sono risultati negativi. Segno che dobbiamo andare avanti in questo modo: tenere il distanziamento, indossare la mascherina e curare l'igiene delle mani. Arriverà anche l'autunno, e con l'influenza stagionale ci sarà un nuovo banco di prova. Intanto però avremo più controlli e altro tempo per essere in mezzo alle persone, seminare la cultura della prevenzione". L'iniziativa anti Covid prevede i sierologici per tutti i giovani che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, riceverà l'invito a prendere appuntamento al numero verde della Regione 800.556.060, per verificare se l'infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcol test, sempre su richiesta degli interessati. In piazza Santo Spirito a Firenze era presente con materiale informativo anche il responsabile dell'Alcologia di Careggi, Valentino Patussi.