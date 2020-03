Coronavirus: "In Lombardia il picco a metà aprile, ma durerà a lungo"

Coronavirus: "In Lombardia il picco a metà aprile, ma la pandemia durerà a lungo"

Il Coronavirus non si ferma. In Italia la sua corsa non si placa e da un importante epidemiologo, Paolo Vineis dell'Imperial College di Londra arriva l'allarme. "In Lombardia il picco sarà intorno a metà aprile, ma la pandemia durerà a lungo. Sarà decisivo sapere - spiega a Repubblica - quanto rapidamente nei prossimi giorni le persone contagiate raddoppieranno. I modelli cinesi ci dicono che il raddoppio avviene ogni 5 giorni, ma in Lombardia stanno avvenendo ogni 2-3 giorni. Il virus ora si sta espandendo, ma il ritardo fra paesi farà sì che la pandemia durerà a lungo. Inoltre, gli attuali test non sono molto accurati e non si conosce il numero degli asintomatici. Sarebbe necessario avere test anticorporali".