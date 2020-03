Coronavirus, in Svezia è sottovalutato: se stanno bene i bambini a scuola

Coronavirus, in Svezia epidemia presa "alla leggera"

Portare i tuoi figli a scuola o tenerli a casa? Nel resto dell'Europa, e in buona parte del mondo, la domanda non si pone più: l'intera famiglia è confinata. Come scrive Le Monde, in Svezia, dove sono stati segnalati 42 decessi per coronavirus, non è ancora così. Se dal 18 marzo gli studenti delle scuole superiori hanno ricevuto un'istruzione a distanza, gli asili, le scuole e le università rimangono aperti, fino a nuovo avviso.

Per alcuni la scelta non è difficile: "Se i bambini sono in buona salute, devono andare a scuola. Questo è estremamente importante ", insiste la donna svedese, madre di due bambini piccoli. Ha fatto riferimento alle raccomandazioni dell'Agenzia di sanità pubblica del suo paese (Folkhälsomyndigheten), secondo cui "mantenere i bambini sani a casa non è una misura efficace per fermare la diffusione del virus" e "chiudere il le scuole avrebbero grandi conseguenze per la società ".

Lo stesso punto di vista per questa madre, una dottoressa, incinta di sette mesi, i cui tre figli continuano ad andare a scuola: "Penso che la Svezia abbia preso la decisione giusta", ha detto. Suo marito, specialista in malattie infettive all'ospedale universitario di Lund, è d'accordo. I genitori, che inizialmente avevano tenuto i loro figli a casa, in previsione di una chiusura, stanno iniziando a restituirli a scuola.

Al di là del lato pratico, per coloro che continuano a lavorare, portare i loro figli a scuola ora ha una dimensione quasi civica in Svezia. Rinunciare implica aver ceduto al panico, a rischio di destabilizzazione della società, non seguendo le raccomandazioni degli esperti, mentre la fiducia nelle autorità costituisce la colla dello stato sociale svedese.