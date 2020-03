Coronavirus: in Umbria il primo “Covid19-Hospital”

L’ultimo ospedale costruito in Umbria dalla Regione potrebbe rivelarsi finalmente in tutta la sua utilità nella emergenza coronavirus. Grazie proprio a quella ubicazione a metà strada tra i comuni di Marsciano e Todi, tanto criticata.

Il presidio di Pantalla con 120 posti letti, è ottimamente servito dalla E45, raggiungibile in 25 minuti da Perugia e 45 minuti dall’uscita di Orte dell’autostrada del Sole. Dunque punto nevralgico per un territorio assai vasto che può comprendere sia la regione dell’Umbria che il sud del Lazio. A Pantalla ha deciso l’assessore regionale Luca Coletto che verranno ricoverati i pazienti affetti da coronavirus, in alternativa ovviamente a quelli di Perugia e di Terni. Data la situazione, la presidente della Regione Donatella Tesei ha firmato una ordinanza che predispone nuove misure per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia da Covid-19, con l’ospedale di Pantalla che viene temporaneamente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all’emergenza coronavirus.

In Umbria ad oggi ci sono 63 casi positivi, 10 ricoverati di cui 2 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare, 163 usciti dall’isolamento, mentre i tamponi eseguiti sono 256.

“E’ stata una ottima scelta quella dell’ospedale di Pantalla, trasformare il presidio ospedaliero in Covid19-Hospital, consapevoli del proprio ruolo e partecipi delle sorti della salute pubblica e del benessere dei nostri cittadini” Ha detto il leghista Daniele Nicchi presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale umbro.

I dati aggiornati ad oggi 76 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, 2 sono i guariti, 1 paziente è deceduto. Attualmente dei 76 soggetti positivi – 47 nella provincia di Perugia e 29 in quella di Terni - sono ricoverati in 21, di cui 9 nell'Ospedale di Terni e 12 nell’ospedale di Perugia.

Nel complesso entro le ore 24 del 12 marzo, sono stati eseguiti 578 tamponi.