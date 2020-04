Coronavirus,innamorati guardandosi dal balcone a Verona.Come Romeo e Giulietta

Coronavirus, si sono innamorati guardandosi dal balcone a Verona.Come Romeo e Giulietta

L'amore ai tempi del Coronavirus. Uscire insieme è impossibile e tantomeno abbracciarsi e coccolarsi. Ormai gli affari di cuore viaggiano su due piattaforme, una sono i social e le app di dating sempre più cliccate e consultate alla ricerca del'anima gemella. L'altra è più vera e romantica, tramite i balconi delle proprie case. Proprio da lì è nato l'amore tra Paola e Michele, due ragazzi di Verona, diventati per gli abitanti del quartiere i moderni Romeo e Giulietta. Paola, 39 anni, avvocata, e Michele, 38 anni, bancario, si sono legati l’uno all’altra - si legge su Repubblica - il 17 marzo scorso durante il “rito” delle canzoni dalle finestre alle sei del pomeriggio. E adesso cullano il sogno di una vita insieme, anche se finora non si sono mai sfiorati. Si vedono a 30 metri di distanza, si chiamano, si messaggiano, si videochiamano. «È tutto così puro, mi sembra di essere tornata a quando avevo 16 anni », dice lei.

Paola e Michele abitano da tutta la vita in Borgo Santa Croce. Per quarant’anni si sono incrociati più volte al giorno senza però mai accorgersi l’uno dell’altra. Martedì 17 marzo scorso la sorella di Paola, che si chiama Lisa e fa la violinista, si mette al balcone e inizia a suonare We are the champions dei Queen. Michele viene catturato prima dalla musica e subito dopo dalla persona che sta accanto alla musicista, cioè Paola. Rapida ricerca sui social, profilo individuato su Instagram e giù di messaggi. Grazie ai telefonini stanno provando a tenersi stretti, nonostante tutto. Ancora nemmeno un contatto, giurano. Entrambi hanno genitori anziani in casa e non vogliono metterli a rischio in alcun modo. "La prima cosa che faremo quando sarà finito tutto» Andremo nel parco dietro i nostri palazzi e finalmente potremo tenerci per mano".