Coronavirus, Irene Pivetti e il caso mascherine dalla Cina: affare da 30 mln

Disavventura per Irene Pivetti. La procura di Savona indaga per l'ipotesi di reato di violazione dell'articolo 515 del codice penale per frode nell'esercizio del commercio nell'ambito delle migliaia e migliaia di mascherine Ffp2 in arrivo dalla Cina e sequestrate dalla guardia di finanza al terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa, dove sono ora custodite. L'indagine, anticipata da Repubblica, era partita dal sequestro dei dispositivi in una farmacia a Savona con il marchio CE contraffatto. Andando a ritroso nella catena della distribuzione si e' risaliti alla societa' che li distribuisce in Italia, che da quanto emerso sarebbe la Only logistics Italia srl, di cui e' amministratrice unica l'ex presidente della Camera, nel 1994, Irene Pivetti.

In ballo un contratto di 30 milioni firmato dalla Protezione civile per la fornitura di 15 milioni di mascherine. "La mia società ha importato questa partita sulla base della legislazione prevista dal decreto del 2 marzo, poi recepita in senso assai restrittivo nel Cura Italia", ha spiegato Irene Pivetti al Corriere della Sera. "Noi abbiamo rispettato quanto previsto dal contratto con la Protezione civile, soltanto che poi le regole sono cambiate in corsa, affidando all’Inail la competenza di certificare i dispositivi di protezione".