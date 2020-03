Coronavirus, Iss: "Sette giorni per fermarlo, serve sforzo decisivo"

"Sono i giorni decisivi, vedremo se le misure adottate funzioneranno. Ma gli italiani ci devono aiutare, ciascuno di loro con i suoi comportamenti quotidiani può fare la sua parte. Siamo in una fase complessa - spiega a Repubblica il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro - e speriamo di fare il meglio possibile. I casi più complessi li stiamo vedendo tra gli anziani, portatori di più patologie. L'infezione complica una situazione già fragile. Per loro dobbiamo fare in modo che l'infezione si diffonda lentamente e si evitino i picchi. Chiusure nelle altre regioni? Scatteranno se ci sarà una circolazione locale sostenuta. Vuol dire che i positivi non sono solo persone provenienti dalle zone già interessate alla malattia".