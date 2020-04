Coronavirus,"L'Italia non ha voluto le mascherine.Ora le vendo in Inghilterra"



L'emergenza Coronavirus continua e uno dei tanti problemi correlati è quello della mancanza di mascherine. Questi dispositivi sono introvabili, la Protezione Civile fa sapere che ognuno ormai se le tiene per sè e nessuno le vende. Ma l'intervista fatta dal Fatto Quotidiano ad un intermediario italiano per la vendita di mascherine dall'estero racconta un'altra storia. "Ho tentato per ben tre volte - racconta Antonio Manca Graziadei - di vendere mascherine provenienti dall'estero all'Italia, ma non è stato possibile.



La trattativa - spiega - è iniziata lo scorso 17 marzo, offrivo 1 milione di mascherine provenienti dal Sudafrica, prima mi hanno detto che il prezzo era tropo alto e allora l'ho abbassato, poi che serviva documentazione e la ho fornita, poi che non si poteva anticipare il pagamento e ho accettato anche quella condizione. Ad un certo punto mi hanno risposto che c'era in atto una 'riprocedimentalizzazione interna', insomma nonostante i miei tentativi, con forniture provenienti da Sudafrica prima, Cina dopo e ancora un'altra sempre dalla Cina successivamente, non c'è stato niente da fare. Ora - conclude gli stessi materiali li sto vendendo alla Gran Bretagna. Mi preoccupa l'apparente disfunzionalità di una struttura cardine sul fronte dell'emergenza, con la potenziale perdita di fiducia dei cittadini e anche a livello internazionale".