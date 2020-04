Coronavirus,Messina: funerali fratello del boss.M5s: “De Luca non dice nulla?"

Coronavirus, corteo funebre e assembramento per fratello boss Messina

Non è passato senza polemiche il corteo funebre di due giorni fa a Messina, con alcune decine di persone che hanno accompagnato la salma di Rosario Sparacio, fratello di Luigi, storico boss di Messina poi diventato collaboratore di giustizia. Nonostante i divieti previsti da decreti ordinanze che vietano funerali per l'emergenza coronavirus e assembramenti di ogni genere, pare che un gruppetto di persone a piedi, ma anche in auto abbia accompagnato il feretro nel suo ultimo viaggio verso il Gran Camposanto. Sulla vicenda ha acceso i riflettori anche la questura che ha avviato degli accertamenti: approfondimenti per chiarire cosa sia accaduto. La vicenda ha sollevato reazioni da più parti ed un vespaio di polemiche sui social.

CORONAVIRUS, M5S: DE LUCA CHIARISCA CORTEO FUNEBRE PER FRATELLO BOSS PENTITO

“Decine di persone a Messina hanno preso parte al corteo funebre per la morte di Rosario Sparacio, fratello del boss pentito Luigi Sparacio. Come dimostrano le immagini riportate dalla stampa, nonostante sia vietato celebrare funerali a causa dell'emergenza coronavirus, a queste persone è stato addirittura permesso di accompagnare a piedi il feretro”. Lo dichiarano i componenti del MoVimento 5 Stelle della commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia. “Ci chiediamo quali spiegazioni fornirà il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che solo pochi giorni fa, pur di mostrare il suo pugno duro, aveva disposto addirittura un meccanismo di registrazione obbligatoria online per gli attraversamenti sullo Stretto. Decisione poi annullata dal Consiglio dei ministri dopo il parere del Consiglio di Stato. Spiegazioni che il sindaco non ha ancora fornito, ma che dovrebbe dare soprattutto a tutti quei cittadini che in questi giorni drammatici, nel rispetto delle regole, non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, mentre invece ad altri viene addirittura consentito un corteo”.