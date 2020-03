Coronavirus, Morelli controcorrente: "State all'aria aperta, ma senza folla"

Coronavirus, Morelli va controcorrente: "State all'aria aperta, ma senza folla"

Il Coronavirus, in attesa di un vaccino efficace, si affronta con i comportamenti personali. "Restate a casa" è quanto ormai rimbomba nelle orecchie di ogni italiano da diversi giorni, su invito dei medici. Ma c'è anche chi va controcorrente, come un noto psichiatra e psicoterapeuta come Raffaele Morelli. "Non uscite di casa. E poi? Se la paura prende il sopravvento indebolisce il sistema immunitario - spiega al Corriere della Sera - indebolisce il sistema immunitario. Dobbiamo invece distrarci. Evitare la folla, stare nei parchi e vicino agli alberi e ricordarsi che la luce naturale è un farmaco potentissimo. Chi sta chiuso in un monolocale di 35 metri - prosegue Morelli - può davvero andare in panico. Oppure una coppia costretta a stare insieme per tutto questo tempo. Come sarà il loro rapporto? E' importante ricavarsi un proprio spazio, anche fisico, e dedicarsi alle cose che piacciono. Dobbiamo lavorare su noi stessi. La solitudine deve diventare la nostra tana".