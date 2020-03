Coronavirus, negli Usa oltre 29mila casi e 371 morti

Coronavirus: Cnn, in Usa oltre 29 mila casi positivi - I casi positivi di coronavirus negli Usa hanno superato quota 29 mila. Per l'esattezza sono 29.235, con 371 vittime. Lo riferisce la Cnn citando i dati dei sistemi sanitari pubblici americani.

Coronavirus: Cuomo, a Ny meta' contagiati ha meno di 50 anni - Un newyorkese su due colpito dal coronavirus ha meno di cinquant'anni. Lo rivela il governatore dello stato, Andrew Cuomo, che nella consueta conferenza stampa ha invitato i giovani a stare a casa. "Dai nostri dati - ha spiegato - risulta che il 53 per cento degli infettati ha tra i 18 e i 49 anni". Cuomo ha lanciato un appello al governo federale perche' nazionalizzi l'acquisto delle forniture mediche, per aiutare gli stati ad affrontare l'emergenza della pandemia. "Per certi versi - ha spiegato Cuomo - stiamo facendo una guerra feroce agli altri stati. Cerchiamo di comprare piu' mascherine, siamo in competizione con California, Illinois, Florida, non dovrebbe essere cosi'. I prezzi salgono e la situazione potra' solo peggiorare. Prima le mascherine costavano 85 centesimi, ora 7 dollari". I posti letto in ospedale continuano a essere un problema. Cuomo ha spiegato che quelli disponibili sono 53 mila, ma che potrebbero servirne 110 mila. Lo stato di New York, al momento, ha un numero di casi quindici volte superiore a quello degli altri stati. Il governatore si e' poi scagliato contro chi continua a radunarsi, nonostante il divieto. "E' un errore - spiega - e' un atto insensibile, arrogante, autodistruttivo, mancanza di rispetto verso gli altri, ma va fermato, e va fatto ora. Non e' un gioco, io non sto giocando".