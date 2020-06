Coronavirus, no allo spirito anti-lombardo. Ma sbaglia chi criminalizza il Sud

Beppe Sala, Sindaco, PD, del capoluogo lombardo : “La Lombardia e Milano hanno avuto molto successo, quindi, certamente, hanno suscitato un senso di invidia". È giusto, anzi doveroso, che i magistrati facciano un severo controllo di legalità sulla gestione della Sanità, nella tragica fase del Covid-19. No, tuttavia, ai generici processi ai lombardi, politici e abitanti, che hanno pagato il prezzo più elevato di vittime, non rinunciando alla tenacia e all’impegno, imitati dalla maggioranza degli italiani. Le responsabilità penali sono individuali. E questo aspetto va sottolineato per i lombardi, ma anche per i meridionali. Per Fontana, e gli amministratori, vale la presunzione di non colpevolezza. Ma è debole, errata ed è destinata ad allargare le divisioni, in questa fase molto delicata, la difesa dei lombardi da parte di quanti, nella politica e nei media, contrappongono alla Regione, produttiva e concreta, un Sud, colpito da recenti inchieste, ma che non va disprezzato né identificato con la corruzione, la mafia, il malaffare.