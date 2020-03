Coronavirus, numeri drammatici. Più 4.480 contagiati e più 427 vittime

Sono attualmente 33.190 le persone malate di coronavirus, rispetto alle 28.710 di ieri, quindi con un incremento record e impressionante di 4.480; i guariti sono 4.440, quindi un incremento di 415 rispetto ai 4025 di ieri; le vittime sono 3.405, rispetto ai 2978 di ieri e pertanto si registra un incremento di 427. L'Italia, con 3.405 decessi confermati oggi dalla Protezione Civile, supera i morti della Cina per coronavirus, che secondo i dati dell'Oms sono stati finora 3.242. Sono i dati aggiornati forniti dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing con la stampa, tenuto con il professor Alberto Villani, presidente della Societa' italiana di pediatria.



Coronavirus: Borrelli, in 59 trasferiti dalla Lombardia - Sono 59 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia trasferiti nelle altre regioni. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che di questi 22 positivi sono positivi al Covid-19 e 37 malati ordinari.



Borrelli, medicine con codice direttamente in farmacia - "Ho firmato un'ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l'attribuzione di un codice; i cittadini non dovranno piu' andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli, per ragazzi che rientrano da Erasmus possibilita' tornare a domicilio - Per i ragazzi che rientrano dall'Erasmus "sara' consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all'aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento". Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Coronavirus: Gallera, 19.884 positivi e 2168 morti - "In Lombardia i positivi al coronavirus sono 19884, 2171 in piu', un dato significativamente piu' alto. I ricoverati sono 7387 con una crescita molto piu' bassa, solo 182 in piu', i ricoverati in terapia intensiva sono 1006, 82 in piu', e i decessi 2168, 209 in piu'". Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.